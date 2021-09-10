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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области достиг 3 111

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области достиг 3 111
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом достиг 3 111 на 100 тысяч населения. По данным на 13 сентября, за сутки он увеличился на 13 единиц.

Коэффициент распространения опасной инфекции сохраняет значение предыдущего дня. Он равен 0,99. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

Соответственно прирост заболевших также остается стабильным. За минувшие 24 часа медики выявили 470 случаев заражения. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стали 130 583 человека. По информации регионального правительства, 6 344 из них скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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