Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 28 по 29 декабря он увеличился на 11 единиц и достиг 4 595 на 100 тысяч населения. Подскочил и коэффициент распространения инфекции. Теперь он равен 0,83.На Дону продолжают проводить тестирование на COVID-19. С начала пандемии медики сделали более 5,2 миллиона ПЦР-тестов, из которых 11,1 тысячи - за последние сутки. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались 457 человек. Общее количество зараженных увеличилось до 193 091 жителя донского региона.Большинство заболевших уже побороли опасный вирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, болезнь унесла жизни 9 566 человек. Из них 30 скончались за прошедшие сутки.