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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 119

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 119
В Ростовской области растет показатель заболеваемости COVID-19. За сутки с 13 по 14 сентября он достиг 3 119 на 100 тысяч населения.

По информации регионального правительства, коэффициент распространения остается на значении 0,99. Число новых инфицированных также стабильно держится на нескольких сотнях в день. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 466 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 131 049 человек.

Большинство инфицированных уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки опасный вирус забрал жизни 27 человек. Всего с начала пандемии скончался 6 371 дончанин.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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