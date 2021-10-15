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Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону достиг 3 545

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону достиг 3 545
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 18 по 19 октября он увеличился на 14 единиц и стал равен 3 545 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции остается на высокой отметке - 1,07.

Число зараженных также не уменьшается. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 587 жителей региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет (более 30% всех инфицированных). Общее количество пациентов с COVID-19 с начала пандемии достигло 148 821 человека.

Более 80% людей, болевших коронавирусом, побороли опасную инфекцию. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 7 358 человек скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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