Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 3 573
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 20 по 21 октября он увеличился до 3 573 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения держится на отметке предыдущего дня. Он равен 1,08.
Число инфицированных также не уменьшается. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 583 человека. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 149 986 жителей региона. Большинство из них (126 602) уже побороли опасную болезнь. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, COVID-19 забрал жизни 7 417 человек.
В связи с ухудшением эпидситуации в России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В донском регионе, помимо этого, ввели дополнительные меры ограничений. Людям, вернувшимся в Ростовскую область через трое суток после отъезда, придется делать ПЦР-тест и находиться на самоизоляции, пока не будут известны результаты. Также ля посещения летних площадок и веранд в общепитах, театров и кинотеатров необходимы QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной болезни. Аналогичная ситуация - при посещении музеев, домов культуры, санаториев, бассейнов, аквапарков, цирков и СПА-салонов.