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Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону увеличился до 2 651

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону увеличился до 2 651
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 11 единиц. По данным на 4 августа, он равен 2 651 на 100 тысяч населения.

Это значение увеличивается в прямой зависимости от числа зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 449 человек - очередной рекорд с начала пандемии. Всего в донском регионе вирус подхватили 111 386 жителей. Из них 5 283 не смогли побороть болезнь. COVID-19 забрал жизни еще 24 человек за последние сутки. Это 13 женщин в возрасте от 49 до 87 лет и 11 мужчин - от 52 до 83 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Коэффициент распространения инфекции остается неизменным почти две недели. Он держится на отметке 1,1. Это значит, что каждый заболевший до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

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