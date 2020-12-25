В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 1 202

Показатель заболеваемости коронавирусом с 27 по 28 декабря снова увеличился на 10 единиц. Он составляет 1 202 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения опасной инфекции остается неизменным - 1,01. Это значит, что каждый заболевший дончанин до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового. Несмотря на стабильность показателя, число зараженных не прекращает расти. Как сообщили в региональном правительстве, за минувшие сутки вирус подхватили 390 жителей.По количеству заболевших Ростовская область занимает первое место в ЮФО и шестое - в стране (50 490 человек). Лидирующие позиции удерживают Москва (792 457), Санкт-Петербург (230 845) и Московская область (150 688). В Нижегородской области зафиксировано 68 314 человек, а в Свердловской - 57 381.