Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону достиг 1 918
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 29 по 30 марта он увеличился до 1918 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остается на отметке 0,99.
Растет и число зараженных дончан. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 240 человек, а общее количество людей с подтвержденным диагнозом достигло 80 597. Из них 3 553 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть болезнь. Как сообщили в правительстве региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями. Только за последние сутки COVID-19 забрал жизни 20 человек. Самый молодой из них - 26-летний парень.
Несмотря на стабильный рост числа заболевших и случаев летального исхода на Дону планируют вводить очередные ослабления карантинных мер. Губернатор Ростовской области уточнил, что решение об их принятии зависит от эпидситуации, но власти уже рассматривают несколько предложений по смягчению ограничений.