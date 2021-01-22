Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области достиг 1 459

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 1 459 на 100 тысяч населения. За сутки с 24 по 25 января он увеличился на шесть единиц.Коэффициент распространения инфекции держится на единице. Однако заболевших не становится меньше. За прошедшие 24 часа медики выявили 386 случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 61 432 жителя донского региона. Из них 2 505 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки вирус унес жизни 17 человек. Это 11 женщин в возрасте от 54 до 74 лет и шестеро мужчин от 42 до 94 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями.Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Ковидные госпитали переполнены, в аптеках зачастую не хватает необходимых лекарств. Медучреждения регулярно пытаются закупить кислородные баллоны, чтобы спасти людей. Несмотря на это, вирус ежедневно забирает не менее 10 жизней дончан.