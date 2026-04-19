Крупный промкомплекс с ж/д веткой продают на Дону за 251 млн рублей

Фото: с сайта Циан

Крупный промкомплекс с ж/д веткой продают на Дону за 251 миллион рублей. Информация о сделке появилась на одной из популярных площадок объявлений в апреле.Промышленный комплекс занимает внушительную территорию – 20,5 гектара в Каменске-Шахтинском. Согласно данным онлайн-карт, на данный момент на его базе функционируют строительный завод и ресурсоснабжающая организация.В состав лота входят не только земельные угодья, но и более 17,6 тысячи квадратных метров различных строений: производственные цеха, административные и офисные помещения. Особым преимуществом является наличие собственной железнодорожной ветки, что значительно упрощает логистические операции.Удачное расположение комплекса также добавляет ему привлекательности: до федеральной трассы М-4 «Дон» – всего 10 километров. Такое транспортное сообщение обеспечивает удобный доступ для грузоперевозок как внутри региона, так и за его пределами.