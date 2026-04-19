За 18 апреля сотрудники МЧС Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров

За прошедшие сутки, 18 апреля, пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 17 пожаров. Среди них – 11 техногенных возгораний, одно из которых привело к трагическим последствиям – погиб человек. В то же время, благодаря оперативным действиям спасателей, удалось спасти одну человеческую жизнь.Кроме того, специалисты МЧС боролись с шестью ландшафтными пожарами, охватившими территорию около 700 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб также выезжали на места двух дорожно-транспортных происшествий для ликвидации последствий.Всего 18 апреля на местах чрезвычайных ситуаций в Ростовской области были задействованы 196 человек личного состава и 49 единиц спецтехники.По информации ведомства, на 19 апреля было запланировано проведение десяти контролируемых выжиганий сухой растительности. Эти профилактические мероприятия пройдут на территории четырех муниципальных образований региона.