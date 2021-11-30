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Появилось видео с места смертельной аварии на Северном обходе Ростова

Появилось видео с места смертельной аварии на Северном обходе Ростова
Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом. Авария унесла жизни двух взрослых и ребенка вечером 1 декабря на Северном обходе города.

На кадрах видно, что ВАЗ от мощнейшего удара превратился в груду металлолома. У машины помят весь корпус, крыша сплющена, а стекла разбиты вдребезги.

Внедорожнику досталось меньше. У него помята передняя часть, а крышка капота от сильного удара поднялась вверх. Скорее всего, она задела и лобовое стекло.

Трагедия случилась около 20:30. Водитель люксового авто «Рендж Ровер» ехал по Северному обходу Ростова. В районе 8-го километра автодороги он пошел на обгон. Во время маневра внедорожник задел встречный «Хендай Акцент», а после лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2115».

Двое взрослых и ребенок, находившиеся в салоне легковушки, скончались на месте. Еще один пассажир отечественной машины получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медучреждение.

На место ДТП направились зампрокурора Ростовской области Александр Гацко и прокурор Аксайского района Роман Коломойцев.
Фото и видео: УГИБДД по Ростовской области.
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