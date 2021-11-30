Зампрокурора Ростовской области выехал на место смертельной аварии на Северном обходе
На место смертельной аварии под Ростовом выехали зампрокурора области Александр Гацко и прокурор Аксайского района Роман Коломойцев. Надзорное ведомство донского региона начало проверку по факту трагедии.
Напомним, жизни трех человек, включая ребенка, оборвались в страшном ДТП 1 декабря. Около 18:30 автомобилист за рулем «Рендж Ровера» ехал по Северному объезду города. В районе 8-го километра он пошел на обгон. Внедорожник задел по касательной «Хендай Акцент», а затем врезался лоб в лоб в «ВАЗ-2115».
В результате аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок, которые находились в салоне отечественной машины. Еще один пассажир ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу.
На месте работают все экстренные службы.