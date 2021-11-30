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Зампрокурора Ростовской области выехал на место смертельной аварии на Северном обходе

Зампрокурора Ростовской области выехал на место смертельной аварии на Северном обходе
На место смертельной аварии под Ростовом выехали зампрокурора области Александр Гацко и прокурор Аксайского района Роман Коломойцев. Надзорное ведомство донского региона начало проверку по факту трагедии.

Напомним, жизни трех человек, включая ребенка, оборвались в страшном ДТП 1 декабря. Около 18:30 автомобилист за рулем «Рендж Ровера» ехал по Северному объезду города. В районе 8-го километра он пошел на обгон. Внедорожник задел по касательной «Хендай Акцент», а затем врезался лоб в лоб в «ВАЗ-2115».

В результате аварии погибли двое взрослых и маленький ребенок, которые находились в салоне отечественной машины. Еще один пассажир ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте работают все экстренные службы.
Фото: Прокуратура Ростовской области/УГИБДД по Ростовской области.
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