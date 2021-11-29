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Под Ростовом двое взрослых и ребенок погибли в ДТП

Под Ростовом двое взрослых и ребенок погибли в ДТП
Под Ростовом произошла смертельная авария. ДТП случилось вечером 1 декабря на выезде из города.

По предварительным данным, водитель иномарки «Рендж Ровер» ехал по Северному подъезду к донской столице. В районе 6-го километра он пошел на обгон и задел встречный «Хендай Акцент». Затем люксовое авто на скорости лоб в лоб столкнулось в ВАЗ-2115

- В результате аварии погибли три человека, включая маленького ребенка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Кроме того, пострадал пассажир ВАЗа. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Фото: www.smolnews.ru.
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