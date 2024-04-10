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Кадры крупного пожара в доходном доме Эрберга в Ростове

Кадры крупного пожара в доходном доме Эрберга в Ростове
В центре Ростове на Ульяновской, 25 полыхает доходный дом Эрберга. Пожар случился около полудня 10 апреля.

DonDay опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как из старинного здания валят клубы дыма. На месте дежурят сотрудники полиции и скорой помощи.

Огонь охватил крышу и верхний этаж. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв газа, затем начался пожар. Из дома эвакуировали 10 человек. Почти час десятки спасателей пытаются потушить огонь. Пока что им это не удалось: площадь ЧП выросла втрое — до 300 квадратных метров.
Фото/видео: DonDay.ru.
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