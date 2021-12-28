Погода на Новый год в Ростове будет пасмурной и дождливой

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В Ростове-на-Дону новый 2022 год начнется с дождя и гололеда. О прогнозе погоды с 31 декабря по 2 января рассказали донские синоптики.Накануне праздника, 31 декабря, ожидается мокрый снег вперемешку с дождем. Температура воздуха составит +1 градус днем, а к вечеру снизится до -1. Из-за небольших заморозков все осадки за ночь превратятся в настоящий каток.На следующее утро, 1 января 2022 года, немного потеплеет - до +3 градусов. Лед и снег растает, превращаясь в городские реки. Кроме того, в Ростове пройдет дождь. Ночью снова подмерзнет и выпадет немного снега. Столбик термометра покажет нулевую температуру.Аналогичная ситуация будет и 2 числа. Днем в городе прогнозируют дождь при температуре +2, а к вечеру - снег и мороз до -7 градусов.