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В Ростове рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снега

В Ростове рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снега
В Ростове ожидается мокрый снег в начале рабочей недели. О погоде с 22 по 26 ноября рассказали донские синоптики.

В понедельник в донской столице пройдет небольшой дождь. Температура воздуха к вечеру снизится с +11 до +7 градусов. На следующий день станет еще прохладнее. Утром 23-го числа столбики термометров покажут +8 градусов, а ночью - до -1. Весь день будет идти дождь. Вечером к нему прибавится и мокрый снег. Однако последний быстро растает.

В среду, 24 ноября, впервые с начала недели выглянет солнце. При этом температура воздуха днем снизится до +2 градусов днем и -5 - ночью. В пятницу, 26 ноября, снова потеплеет: воздух прогреется до +4 градусов днем, а ночью не опустится ниже 0. Осадков во второй половине недели не прогнозируют.
Фото: ufa.aif.ru.
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