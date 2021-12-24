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В Ростове предпраздничная неделя будет пасмурной и дождливой

В Ростове предпраздничная неделя будет пасмурной и дождливой

Синоптики рассказали о том, какой погоды ждать ростовчанам на предновогодней неделе. В донской столице прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также небольшой плюс к концу недели.

В понедельник, 27 декабря, ночью термометр покажет в Ростове -10 градусов. Днем температура составит -3 градуса. В первый рабочий день ожидаются снег и северо-западный ветер с порывами до четырех метров в секунду.

Во вторник, 28 декабря, температура составит от -6 ночью до -4 градусов мороза днем. Ветер с порывами до семи метров в секунду.

В ночь на среду, 29 декабря, пойдет дождь с мокрым снегом, а температура составит -2 градуса. Днем термометр покажет один градус тепла. Ветер юго-восточный, с порывами до четырех метров в секунду.

Четверг, 30 декабря, будет дождливым. Однако на ночь синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Температура составит от -2 градусов ночью до +2 днем. Ветер восточный, с порывами до четырех метров в секунду.

В пятницу, 31 декабря, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью до -2 градусов и +2 днем.
Фото: yandex.ru
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