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Погиб адвокат из Ростова, защищавший маньяка Андрея Чикатило

Погиб адвокат из Ростова, защищавший маньяка Андрея Чикатило
Погиб адвокат из Ростова, защищавший маньяка Андрея Чикатило. Информацию об сообщили в лечебно-реабилитационном научном центре «Феникс» 12 апреля.

Причина смерти Марата Хабибулина, не сообщается. Ростовчанин был адвокатом известного маньяка Андрея Чикатило, который с 1982 года по 1990 убивал женщин, подростков и детей.

Последние годы мужчина проработал юристом клиники «Феникс». Он специализировался на правовых проблемам в области психиатрии и наркологии.

- Его квалифицированная помощь в сложных юридических и правовых ситуациях помогла многим людям, - рассказали в ЛРНЦ.

Сотрудники клиники считают Марата Хабибулина профессионалом высочайшего качества, вдумчивым и неравнодушным юристом.
Фото: ЛРНЦ «Феникс».
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