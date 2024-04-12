Фото: ЛРНЦ «Феникс».

Погиб адвокат из Ростова, защищавший маньяка Андрея Чикатило. Информацию об сообщили в лечебно-реабилитационном научном центре «Феникс» 12 апреля.Причина смерти Марата Хабибулина, не сообщается. Ростовчанин был адвокатом известного маньяка Андрея Чикатило, который с 1982 года по 1990 убивал женщин, подростков и детей.Последние годы мужчина проработал юристом клиники «Феникс». Он специализировался на правовых проблемам в области психиатрии и наркологии.- Его квалифицированная помощь в сложных юридических и правовых ситуациях помогла многим людям, - рассказали в ЛРНЦ.Сотрудники клиники считают Марата Хабибулина профессионалом высочайшего качества, вдумчивым и неравнодушным юристом.