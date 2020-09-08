Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал о ростовском маньяке Чикатило

Режиссер Сарик Андреасян начал снимать сериал о самом знаменитом российском маньяке - Андрее Чикатило. Восьмисерийная картина под названием «Чикатило. Явление зверя» расскажет о жизни и преступлениях Чикатило, сообщает ТАСС 9 сентября.Основой сюжета станет биография «Ростовского потрошителя», на счету которого - жизни более 50 людей. Уникальность преступника заключалась в его способности жить двойной жизнью в обществе, что затрудняло правоохранительным органам поимку маньяка. Премьера сериала запланирована на 2021 год. Режиссером сериала стал Сарик Андреасян, автор таких картин, как «Непрощенный» и «Землетрясение».Серийный убийца орудовал в период 1978-1990 годов. Он был каннибалом, насильником, педофилом и некрофилом. Чикатило уродовал тела своих жертв: отрезал и откусывал языки, соски, половые органы, носы, пальцы, вскрывал брюшные полости, кусал и грыз внутренние органы, особенно матку. Притворяясь безобидным мужчиной, он убивал и уродовал детей и женщин в рощах и парках Ростовской области. С собой Чикатило носил портфель, в котором всегда лежали нож, веревка, вазелин. Также с собой в командировки он брал небольшую кастрюльку, в которой, скорее всего, готовил отрезанные части тел своих жертв, а затем ел.Ростовский суд 14 февраля 1994 года вынес Чикатило приговор. Приговоренный к смерти за 52 преднамеренных убийства маньяк был казнен выстрелом в затылок.