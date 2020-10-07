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В сериале о ростовском маньяке Чикатило сыграла актриса Ирина Безрукова

В сериале о ростовском маньяке Чикатило сыграла актриса Ирина Безрукова
Ростовчанка Ирина Безрукова снялась в сериале про серийного убийцу Чикатило. О своей роли актриса рассказала подписчикам на своей страничке в инстаграм.

Как оказалось, ростовчанка сыграла небольшую, но очень значимую роль. Ирина Безрукова появляется в одном из эпизодов, который является переломным для всего сюжета.

- Кстати о маленьких ролях, я не испытываю какого-то чувства неполноценности от того, что иногда появляюсь в небольших эпизодах, - поделилась актриса. – Не нужно постоянно стремиться быть в числе первых и только, нужно стараться делать то, что ты делаешь, максимально хорошо.

Также Ирина Безрукова напомнила, что уже снималась в кинокартинах режиссёра Сарика Андреасяна «Землетрясение» и «Непрощённый».

Как сообщалось ранее, сериал покажет историю самого знаменитого российского маньяка – Андрея Чикатило. Основой сюжета станет биография «Ростовского потрошителя», который жил двойной жизнью и убивал людей.

Теги: Ростовская актриса ростовский маньяк Ирина Безрукова

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