Google не ответил на просьбу ЮФУ убрать Чикатило из списка выдающихся выпускников



Google не ответил на просьбу Южного федерального университета убрать Чикатило из списка выдающихся выпускников. Пока на соответствующее обращение университета реакции не последовало, сообщается в ТАСС.



В начале августа стало известно, что по поисковому запросу «Выдающиеся выпускники ЮФУ» наряду с писателями и актерами можно увидеть имя серийного убийцы Андрея Чикатило. Оно расположилось в одном списке с такими знаменитостями и почетными бывшими студентами, как Александр Солженицын, Виктория Лопырева и другими.



Узнав об этом, представители университета попросили Google скорректировать список. Однако в ответ они лишь получили автоматическое письмо от робота о том, что заявку приняли к рассмотрению.



Андрей Чикатило обучался на филологическом факультете РГУ с 1963 года по 1970-й. После этого он переехал в Шахты, где и совершил первое преступление. Всего на счету маньяка 53 доказанных убийства.