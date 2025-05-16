Подозреваемому в нападении на девушку и подростка Ростовский суд продлил меру пресечения

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В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону было принято решение о продлении меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве девушки и нападении на подростка.16 мая суд постановил оставить Владислава К. под стражей на один месяц. Таким образом, молодой человек будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 16 июня. Об этом сообщает портал DonDay.Напомним, что чудовищная история произошла в декабре прошлого года. Тогда местный житель прогуливался по улицам Северного микрорайона с ножом. Мужчина напал на подростка, однако тот смог дать отпор и остался жив. После неадекват напал на девушку, которая получила множество ран. Нападавший скрылся с места преступления. Пострадавшую отвезли в больницу, там девушка впоследствии скончалась.Вскоре после этого происшествия подозреваемого задержали. Его обвиняют по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Ему грозит тюремное заключение сроком от восьми лет.