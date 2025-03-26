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Подозреваемого в нападении на девушку и подростка в Ростове оставили в СИЗО

Подозреваемого в нападении на девушку и подростка в Ростове оставили в СИЗО
В Ленинском районном суде Ростова продлили меру пресечения подозреваемому в нападении на девушку и подростка. 26-летнего Владислава К. обвиняют по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».

Молодой человек останется под стражей еще на два месяца, до 16 мая включительно.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Северном микрорайоне произошла ужасная трагедия. Мужчина гулял по улицам с ножом в руках. Сначала он напал на подростка, но мальчик смог дать отпор. Затем горожанин последовал за молодой девушкой и напал на неё в подъезде дома на улице Венеры, нанеся множество ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

Вскоре после этого происшествия подозреваемого задержали. Ему грозит тюремное заключение сроком от восьми лет.
Фото: Дондей
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