Суд в Ростове-на-Дону оставил в СИЗО подозреваемого в нападении на девушку и юношу

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Подозреваемому в убийстве девушки и нападении на подростка в Ростове продлили меру пресечения. Ленинский районный суд 13 февраля оставил под стражей Владислава К. сроком на один месяц.Как уточнили в суде, мужчина пробудет в изоляторе до 16 марта включительно.Страшная трагедия произошла днем 16 декабря. В тот день житель Ростова-на-Дону вначале набросился с ножом на подростка. К счастью, тот выжил. Через некоторое время преступник последовал за 21-летней девушкой в подъезд дома по адресу: улица Венеры, 11/6. Там, между вторым и первым этажами, он нанёс ей 20 ножевых ранений. Девушку госпитализировали. Позже она скончалась в больнице.Вскоре после этого инцидента подозреваемого задержали. Владислав обвиняется по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».