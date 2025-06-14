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В Ростове близкие ищут пропавшего без вести 55-летнего мужчину

В Ростове близкие ищут пропавшего без вести 55-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают 55-летнего Вячеслава Большакова, чье местонахождение остается неизвестным. Родные и близкие ведут поиски мужчины уже почти две недели.

По имеющейся информации, Большаков покинул свой дом в дневное время 2 июня. Его отсутствие вечером вызвало беспокойство у семьи, и они обратились в правоохранительные органы. К поискам также подключились добровольцы.

Вячеслав имеет рост около 185 см и нормальное телосложение. У него русые волосы и карий цвет глаз.

Информации о том, во что был одет мужчина в день исчезновения, нет.

Если вам знакомо лицо мужчины на фотографии или вы располагаете какими-либо сведениями о его возможном местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или позвоните по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
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