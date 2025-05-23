Фото: ПСО ЮГ

В Ростове пропал 55-летний мужчина, которому требуется медицинская помощь. С 18 мая нет никакой информации о местонахождении Магомеда Магомедрасулова.В указанный день он покинул дом и направился в неизвестном направлении. Когда Магомедрасул не вернулся, его родные забеспокоились и обратились за содействием к правоохранительным органам и добровольцам.Пропавший имеет рост 180 см, у него худощавое телосложение. Волосы седые, а глаза – карие.В день исчезновения на нем были светлая футболка и спортивные штаны бежевого цвета. Обут в черные кроссовки.Предполагается, что мужчина может находиться за пределами области.Всех, кто располагает информацией о местонахождении человека, изображенного на фотографии, просят позвонить по телефонам: 8-800-550-54-10 или 112.