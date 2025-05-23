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В Ростове пропал 55-летний мужчина, которому требуется медицинская помощь

В Ростове пропал 55-летний мужчина, которому требуется медицинская помощь
В Ростове пропал 55-летний мужчина, которому требуется медицинская помощь. С 18 мая нет никакой информации о местонахождении Магомеда Магомедрасулова.

В указанный день он покинул дом и направился в неизвестном направлении. Когда Магомедрасул не вернулся, его родные забеспокоились и обратились за содействием к правоохранительным органам и добровольцам.

Пропавший имеет рост 180 см, у него худощавое телосложение. Волосы седые, а глаза – карие.

В день исчезновения на нем были светлая футболка и спортивные штаны бежевого цвета. Обут в черные кроссовки.

Предполагается, что мужчина может находиться за пределами области.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении человека, изображенного на фотографии, просят позвонить по телефонам: 8-800-550-54-10 или 112.
Фото: ПСО ЮГ
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