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Под Ростовом ищут без вести пропавшего мужчину

Под Ростовом ищут без вести пропавшего мужчину
Под Ростовом разыскивают пропавшего пенсионера. 13 октября 68-летний Вячеслав Лавриченко ушел из дома в Аксайском районе и перестал выходить на связь с родственниками. Они забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Из ориентировки следует, что рост дончанина 189 сантиметров. Он среднего телосложения. Волосы и борода - седые.

В день пропажи на Вячеславе были черные брюки, пиджак и шлепанцы.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пенсионера, то позвоните по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 112.
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