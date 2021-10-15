Под Ростовом ищут без вести пропавшего мужчину

Под Ростовом разыскивают пропавшего пенсионера. 13 октября 68-летний Вячеслав Лавриченко ушел из дома в Аксайском районе и перестал выходить на связь с родственниками. Они забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Из ориентировки следует, что рост дончанина 189 сантиметров. Он среднего телосложения. Волосы и борода - седые.В день пропажи на Вячеславе были черные брюки, пиджак и шлепанцы.Если вы что-либо знаете о местонахождении пенсионера, то позвоните по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 112.