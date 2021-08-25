В Ростове ищут пропавшего дезориентированного пенсионера

В Ростове разыскивают дезориентированного 66-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Виталия Осипова остается неизвестным несколько дней.Пенсионер ушел из дома, расположенного на проспекте Коммунистическом, 25 августа. С тех пор он так и не вернулся. Родные забили тревогу: мужчина не ориентируется в пространстве. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У Виталия седые длинные волосы и борода, зеленые глаза. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, телосложение среднее. Последний раз его видели в штанах камуфляжного цвета, туфлях и жилете в сетку.Если вы видели Виталия Осипова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.