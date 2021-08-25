Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове ищут пропавшего дезориентированного пенсионера

В Ростове ищут пропавшего дезориентированного пенсионера
В Ростове разыскивают дезориентированного 66-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Виталия Осипова остается неизвестным несколько дней.

Пенсионер ушел из дома, расположенного на проспекте Коммунистическом, 25 августа. С тех пор он так и не вернулся. Родные забили тревогу: мужчина не ориентируется в пространстве. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У Виталия седые длинные волосы и борода, зеленые глаза. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, телосложение среднее. Последний раз его видели в штанах камуфляжного цвета, туфлях и жилете в сетку.

Если вы видели Виталия Осипова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.