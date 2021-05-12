В Аксае разыскивают без вести пропавшего пенсионера

В Аксае без вести пропал 76-летний Михаил Удовиченко. Мужчина не выходит на связь с 13 марта.Родственники пенсионера обратились в полицию и к волонтерам. Он нуждается в медицинской помощи.Пропавший среднего телосложения, рост – 177 сантиметров, глаза серые, волосы седые короткие. Был одет в синюю майку, голубые джинсы и черную кепку, обут в туфли синие в клеточку.Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Удовиченко, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.