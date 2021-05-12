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В Аксае разыскивают без вести пропавшего пенсионера

В Аксае разыскивают без вести пропавшего пенсионера
В Аксае без вести пропал 76-летний Михаил Удовиченко. Мужчина не выходит на связь с 13 марта.

Родственники пенсионера обратились в полицию и к волонтерам. Он нуждается в медицинской помощи.

Пропавший среднего телосложения, рост – 177 сантиметров, глаза серые, волосы седые короткие. Был одет в синюю майку, голубые джинсы и черную кепку, обут в туфли синие в клеточку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила Удовиченко, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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