Под Ростовом целый посёлок остался без света из-за урагана

Село Чалтырь в Мясниковском районе остался без света после урагана. Непогода разыгралась после полудня 29 июня.На улице поднялся сильный ветер, а небо заволокло тучами. На посёлок обрушился ливень, который сопровождался громом и грозой. Во время урагана практически во всём селе потух свет.Электроэнергия отсутствовала около полутора часов. По предварительным данным, причиной массового отключения электричества стал шквалистый ветер.В настоящее время в посёлке продолжают устранять последствия урагана.