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Под Ростовом целый посёлок остался без света из-за урагана

Под Ростовом целый посёлок остался без света из-за урагана
Село Чалтырь в Мясниковском районе остался без света после урагана. Непогода разыгралась после полудня 29 июня.

На улице поднялся сильный ветер, а небо заволокло тучами. На посёлок обрушился ливень, который сопровождался громом и грозой. Во время урагана практически во всём селе потух свет.

Электроэнергия отсутствовала около полутора часов. По предварительным данным, причиной массового отключения электричества стал шквалистый ветер.

В настоящее время в посёлке продолжают устранять последствия урагана.

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