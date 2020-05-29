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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
Фото: nowcrimea.ru
На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана. По данным Ростовского гидрометцентра, непогода задержится в регионе на три дня.

Прогнозируется, что шторм разыграется к 16 часам 1 июня. С этого времени и до 3 июня местами по Ростовской области прогнозируется комплекс метеорологических явлений.
- Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Порывы ветра будут достигать 20-23 м/с.

Ранее донские синоптики рассказали о погоде в июне. По словам специалистов, уже в середине месяца на Дон придёт жара.

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