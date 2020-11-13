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Под наблюдением врачей находятся 21 602 жителя Ростовской области

Под наблюдением врачей находятся 21 602 жителя Ростовской области
Более 21,5 тысячи дончан с подозрениями на коронавирус находятся под медицинским наблюдением. Об этом 16 ноября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки количество людей с подозрением на коронавирус пополнили 242 жителя региона. Всего под наблюдением врачей находятся 21 602 человека. За период пандемии медицинским наблюдением охвачены 114,85 тысячи дончан, из которых у 93,24 тысячи подозрения не подтвердились.

Также за последние 24 часа выросло и число пациентов с диагнозом «коронавирус». Врачи зафиксировали еще 314 случаев инфицирования опасным вирусом. Общее количество людей, подхвативших COVID-19, достигло 35 595. Стоит отметить, что 80% из них уже смогли побороть коронавирус, но прирост выздоровевших почти каждый день оказывается меньше по отношению к приросту заболевших. В Ростовской области постоянно открывают новые коечные места для пациентов с COVID-19, однако коек по-прежнему не хватает на всех.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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