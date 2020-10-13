В Ростовской области медицинским наблюдением охвачены еще 215 человек с подозрением на коронавирус

В донском регионе выявлено почти 14 тысяч человек с подозрениями на COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 15 октября под медицинским наблюдением находятся 13 949 человек, что на 215 больше, чем днем ранее. Люди с явными симптомами опасного вируса или те, у кого один из трех тестов на COVID положительный, самоизолированы. Те, кто проживает с пожилыми родственниками или детьми и не имеет возможности изолироваться от близких, помещены в стационары. Всего за период пандемии наблюдением медиков были охвачены 99,3 тысячи человек. Из них у 85,39 тысячи дончан подозрения не подтвердились.За последние 24 часа врачи зафиксировали 281 случай инфицирования. Общее число заболевших составило 25 736 человек. Из них 626 дончан стали жертвами нового вируса. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 12 пациентов, это рекордное количество за все время пандемии - восемь женщин и четверо мужчин.