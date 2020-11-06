В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 20113 человек

Под наблюдением медиков находятся более 20 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщило региональное правительство.За минувшие сутки количество дончан с подозрением на коронавирус увеличилось на 311 человек и нарастающим итогом достигло 20 113. Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 111,8 тысячи жителей области. Из них у 91,72 тысячи человек подозрения не подтвердились.Однако на Дону растет и число заболевших. За последние 24 часа врачи зафиксировали 307 случаев инфицирования. Общее количество пациентов с диагнозом «коронавирус» составили 33 427 человек. Из них 957 дончан не справились с новым вирусом. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 19 человек - рекордное число за последние несколько месяцев.