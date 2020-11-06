Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 20113 человек

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 20113 человек
Под наблюдением медиков находятся более 20 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки количество дончан с подозрением на коронавирус увеличилось на 311 человек и нарастающим итогом достигло 20 113. Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 111,8 тысячи жителей области. Из них у 91,72 тысячи человек подозрения не подтвердились.

Однако на Дону растет и число заболевших. За последние 24 часа врачи зафиксировали 307 случаев инфицирования. Общее количество пациентов с диагнозом «коронавирус» составили 33 427 человек. Из них 957 дончан не справились с новым вирусом. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 19 человек - рекордное число за последние несколько месяцев.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.