Под меднаблюдением с подозрением на CОVID-19 в Ростовской области находятся 6 293 человека

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На Дону под медицинским наблюдением находятся 6 293 жителя. У них специалисты подозревают наличие коронавирусной инфекции. Об этом 23 июля сообщили в правительстве Ростовской области.Так, 6 281 человек остается дома и проходит лечение по месту жительства. На сегодняшний день медицинское наблюдение сняли с 59,1 тысячи дончан. За всё время пандемии коронавируса наблюдением медработников были охвачены более 65,4 тысячи человек.Напомним, лечение в стационарах Ростовской области на сегодняшний день получают 747 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии - 41. Несмотря на рост числа инфицированных, на Дону продолжают снимать ограничительные меры. Так, с 20 июля открыли музеи, выставочные залы и культурные клубы.