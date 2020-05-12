Почти 7 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростовской области

Почти семь тысяч дончан находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в правительстве региона 16 мая.Так, на сегодняшний день под медицинским наблюдением с подозрением на диагноз коронавирус находятся 6 958 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 933 человека, остальные 25 человек находятся в больницах. Эти люди либо имеют серьезное подозрение на заболевание, либо живут с пожилыми или маленькими детьми.За весь период медицинским наблюдением было охвачено около 28,9 тысячи человек.Напомним, в Ростовской области 2312 зараженных коронавирусом. Жертвами инфекции стали 28 человек.