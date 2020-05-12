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Почти 7 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростовской области

Почти 7 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростовской области
Почти семь тысяч дончан находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в правительстве региона 16 мая.

Так, на сегодняшний день под медицинским наблюдением с подозрением на диагноз коронавирус находятся 6 958 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 933 человека, остальные 25 человек находятся в больницах. Эти люди либо имеют серьезное подозрение на заболевание, либо живут с пожилыми или маленькими детьми.

За весь период медицинским наблюдением было охвачено около 28,9 тысячи человек.

Напомним, в Ростовской области 2312 зараженных коронавирусом. Жертвами инфекции стали 28 человек.

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