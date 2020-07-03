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В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 8 211 человек

В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 8 211 человек
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в донском регионе находятся 8 211 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 5 июля, из всех пребывающих под наблюдением медиков на самоизоляции дома находятся 8 177 человек. За весь период врачи обследовали 60 тысяч дончан с подозрением на наличие коронавируса. Снято медицинское наблюдение с более 51 тысячи человек.

Всего в Ростовской области выявлено 10 075 человек с диагнозом «коронавирус». Жертвами опасной инфекции стали 139 пациентов. За последние сутки от COVID-19 скончались два человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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