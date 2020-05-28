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С подозрением на коронавирус в Ростовской области находятся 8,5 тысячи человек

С подозрением на коронавирус в Ростовской области находятся 8,5 тысячи человек
Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 8,5 тысячи человек. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

По данным на 30 мая, под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 8 588 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 8 430, остальные (те, у кого дома пожилые люди и маленькие дети) - в обсерваторе.

Кроме того, снято медицинское наблюдение с 28,7 тысячи человек. За весь период им были охвачены 37,3 тысячи человек.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус выявлен у 4 580 жителей Ростовской области. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 152 человек. Жертвами COVID-19 стали 38 человек.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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