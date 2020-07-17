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Под медицинским наблюдением с подозрением на Covid-19 находятся 6249 жителей Дона

Под медицинским наблюдением с подозрением на Covid-19 находятся 6249 жителей Дона
Фото: kurkino.ru

В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 6249 человек. Об этом рассказали на портале регионального правительства.

По информации роспотребнадзора на 21 июля, 6234 жителя области с подозрением на коронавирус остаются на самоизоляции у себя дома. С медконтроля сняты 58,4 тысяч человек. Так, за весь период коронавирусной инфекции под наблюдением специалистов находилось более 64,6 тысяч дончан.

В настоящий момент 773 пациента получают необходимое лечение в стационарах, 48 из них находятся в тяжёлом состоянии. Инфицированные с осложнениями подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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