В Ростовской области под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 находятся 6 187 человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на наличие COVID-19 в Ростовской области находятся 6 187 человек, из которых 6 141 пребывает на самоизоляции дома. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По состоянию на 16 июля на Дону число обследуемых врачами жителей увеличилось на 53 человека. За весь период пандемии коронавирусной инфекции наблюдением медиков были охвачены более 63 тысяч человек, а снято наблюдение с около 57 тысяч.Напомним, всего в донском регионе зафиксировано 11 117 случаев заражения вирусом COVID-19. Жертвами опасного вируса стали 173 пациента.