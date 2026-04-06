Над Ростовской областью и Азовским морем сбили БПЛА ночью 6 апреля

Над Ростовской областью и Азовским морем сбили беспилотники ночью 6 апреля. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, силы ПВО сработали в Миллеровском районе. Как добавили в Минобороны России, также дроны сбили над Азовским морем.Беспилотная опасность на Дону действует с вечера 5 апреля. Около 4:30 ее ненадолго снимали, затем объявили вновь.После полуночи в регионе была и ракетная опасность.Пока информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших в ходе воздушной атаки не сообщается.