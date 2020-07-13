На Дону более шести тысяч человек остаются под наблюдением с подозрением на коронавирус

Фото: astana1life.kz

В донском регионе под медицинским наблюдением находятся 6 134 человека с подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона 15 июля.Большинство инфицированных пациентов остаются дома и соблюдают режим самоизоляции. Так, 6 088 жителей области в настоящий момент следят за своим здоровьем самостоятельно. За весь период пандемии под медицинским контролем находились почти 63 тысячи человек.По обновлённым данным Роспотребнадзора, лечение в стационарах получают 673 дончанина. Из них 35 - в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, потому что самостоятельно дышать не могут.