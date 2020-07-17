На Дону под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 находятся более шести тысяч человек

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В Ростовской области подозревают коронавирус у более шести тысяч человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 20 июля.По информации Роспотребнадзора, 6 300 дончан остаются под медицинским наблюдением. Из них на домашней самоизоляции - 6 293. За весь период пандемии коронавирусной инфекции под контролем специалистов находились более 64,3 тысячи человек.Напомним, что к утру 20 июля в Ростовской области выявили 115 новых случаев заражения COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 44 пациента. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, потому что самостоятельно дышать больные не могут.