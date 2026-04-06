У таганрогской теплоснабжающей организации нашли 21 нарушение
В теплоснабжающей компании таганрогского муниципалитета нашли 21 нарушение. О результатах проверки 2 апреля отчитались в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.
Проверке подверглось местное МУП «Городское хозяйство». Самыми проблемными назвали несколько аспектов. Среди них — старое (с истекшим сроком эксплуатации) или конструкционно дефектное оборудование, нарушенная теплоизоляция труб, отсутствие защиты от коррозии.
В форме предписания «Городское хозяйство» обязали исправить недочеты.