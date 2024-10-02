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Под Батайском на третьи сутки потушили огромный ландшафтный пожар

Под Батайском на третьи сутки потушили огромный ландшафтный пожар
В Азовском районе на третьи сутки потушили огромный ландшафтный пожар. Огонь уничтожил около 30 гектаров растительности рядом с поселком Койсуг.

Вечером 30 сентября неподалеку от населенного пункта загорелся камыш. Сильный ветер разнес пламя на огромную площадь. На место ЧП приехали более 50 спасателей. На следующие сутки к тушению привлекли вертолет Ми-8, несколько катеров и два пожарных поезда.

Пожар ликвидировали 2 октября около 06:00. К счастью, никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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