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Под Ростовом на левом берегу Дона потушили огромный пожар

Под Ростовом на левом берегу Дона потушили огромный пожар
Спустя сутки под Ростовом на левом берегу Дона потушили огромный пожар. Стихия уничтожила порядка 6000 квадратных метров.

Пламя разгорелось в Аксайском районе 15 сентября. Сильный ветер понес огонь к СНТ «Задонье». Вскоре пожар перешел на 15 построек, в том числе четыре жилых дома. На место ЧП приехали более полусотни спасателей. Только после полуночи им удалось остановить распространение огня.

- Пожар удалось потушить 16 сентября около 19:00, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из-за ЧП в Аксайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Напомним, что 15 сентября в Ростовской области произошло 140 пожаров, половина из которых – ландшафтные.
Фото: Ростов.Ру
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