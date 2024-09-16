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Спустя сутки под Ростовом на левом берегу Дона потушили огромный пожар. Стихия уничтожила порядка 6000 квадратных метров.Пламя разгорелось в Аксайском районе 15 сентября. Сильный ветер понес огонь к СНТ «Задонье». Вскоре пожар перешел на 15 построек, в том числе четыре жилых дома. На место ЧП приехали более полусотни спасателей. Только после полуночи им удалось остановить распространение огня.- Пожар удалось потушить 16 сентября около 19:00, - сообщили в региональном ГУ МЧС.Из-за ЧП в Аксайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Напомним, что 15 сентября в Ростовской области произошло 140 пожаров, половина из которых – ландшафтные.