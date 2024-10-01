Вертолет Ми-8, два поезда и несколько катеров тушат огромный пожар под Ростовом
В Азовском районе вторые сутки тушат ландшафтный пожар. Ситуацию осложняет ураганный ветер, который разносит пламя во все стороны.
Огонь вспыхнул 30 сентября рядом с поселком Койсуг. Пламя охватило 800 квадратных метров растительности. Со стихией борются более 50 спасателей. Задействованы два пожарных поезда, несколько катеров и вертолет Ми-8.
- Угрозы распространения пламени на ближайшие населенные пункты нет, – сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.