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Вертолет Ми-8, два поезда и несколько катеров тушат огромный пожар под Ростовом

Вертолет Ми-8, два поезда и несколько катеров тушат огромный пожар под Ростовом
В Азовском районе вторые сутки тушат ландшафтный пожар. Ситуацию осложняет ураганный ветер, который разносит пламя во все стороны.

Огонь вспыхнул 30 сентября рядом с поселком Койсуг. Пламя охватило 800 квадратных метров растительности. Со стихией борются более 50 спасателей. Задействованы два пожарных поезда, несколько катеров и вертолет Ми-8.

- Угрозы распространения пламени на ближайшие населенные пункты нет, – сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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