Спустя несколько часов под Ростовом потушили ландшафтный пожар



Спасателям удалось потушить ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону. На ликвидацию возгорания в Аксайском районе ушло порядка шести часов.



Камыш начал гореть 23 марта около 14:30. Огонь быстро охватил огромную площадь, он пылал по фронту в один километр. На месте работали 23 спасателя и 8 единиц техники, из них от МЧС – 14 пожарных и 4 единицы техники.



Примерно в 18 часов удалось ликвидировать один участок возгорания на площади 300 квадратных метров. Около 20:30 специалисты полностью потушили пламя. Общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров.



В результате ЧП никто не пострадал.