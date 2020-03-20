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Спустя несколько часов под Ростовом потушили ландшафтный пожар

Спустя несколько часов под Ростовом потушили ландшафтный пожар
Спасателям удалось потушить ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону. На ликвидацию возгорания в Аксайском районе ушло порядка шести часов.

Камыш начал гореть 23 марта около 14:30. Огонь быстро охватил огромную площадь, он пылал по фронту в один километр. На месте работали 23 спасателя и 8 единиц техники, из них от МЧС – 14 пожарных и 4 единицы техники.

Примерно в 18 часов удалось ликвидировать один участок возгорания на площади 300 квадратных метров. Около 20:30 специалисты полностью потушили пламя. Общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал.

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