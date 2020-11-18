Ростов остается лидером по количеству новых коронавирусных больных в регионе

За сутки в Ростовской области врачи выявили 311 новых случаев инфицирования в 47 городах и районах. Новые данные сообщило региональное правительство 20 ноября.Наибольшее количество зараженных COVID-19 - жители донской столицы. Там коронавирус подхватили сразу 126 человек. В Таганроге, Батайске, а также Сальском и Аксайском районах медики зафиксировали по 10 новых заболевших. Диагноз коронавирус получили девять жителей Новочеркасска и семь - Новошахтинска, Белокалитвинского и Красносулинского. В Орловском и Верхнедонском заболели по шесть человек. Столько же зараженных выявили в Миллеровском, Неклиновском, Семикаракорском, Мясниковском, Ремонтненском районах.Немного меньше дончан за последние 24 часа заболели в Тарасовском, Матвеево-Курганском и Каменске-Шахтинском районах - по пять человек. В Волгодонске и Зимовниковском районе COVID-19 подхватили по четыре человека. В Усть-Донецком, Чертовском, Куйбышевском, Заветинском, Октябрьском, Милютинском районах, а также в Гуково и Азове заразились по три человека. В Мартыновском, Боковском, Шолоховском, Константиновском, Егорлыкском, Каменском, Волгодонском и Веселовском районах диагноз коронавирус получили по два человека. Единичные случае заболевания опасной инфекцией специалисты зафиксировали в Шахтах, Донецке, Зерноградском, Кагальницком, Тацинском, Обливском, Дубовском, Пролетарском, Багаевском и Целинском районах.